"J'ai mal pour les Montois": Jaqueline Galant s'en prend à la coalition PS-PTB

Parmi ses nombreuses tâches pour l'année à venir, figure la simplification administrative, l’un de ses objectifs principaux : "C’est la priorité numéro un du gouvernement. (…) Simplifier, rationaliser, moins de contrôles… Il faut faire plus confiance aux citoyens et aux fonctionnaires. Rendre la vie plus simple".

"Il n’y a plus d’argent dans la ville de Mons. La bonne gouvernance, qu’on soit d’une grande ou d’une petite commune, elle est la même pour tout le monde. Bien gérer les données publiques, c’est important et aujourd’hui avec le PTB, j’ai vraiment peur pour l’ensemble des Montois", s’inquiète-t-elle.

Sa plus belle rencontre ? Le para-archer Piotr qu’elle a rencontré lors des Jeux olympiques, à Paris. Une "véritable leçon de vie", se souvient-elle. "Je l’ai invité dans les écoles communales pour raconter son histoire et montrer aux enfants que quand on veut, tout est possible. Ça m’a vraiment marquée".

L’argent, est-ce quelque chose d'important pour vous ?

À cette question, Jaqueline Galant est catégorique : "Pas du tout. Moi, je suis toujours là pour donner. J’aime rendre service aux gens, être là pour le citoyen, essayer de faire avancer les choses. (…) J’essaye vraiment d'être au service du citoyen, ça a toujours été mon moteur".

Face aux critiques, la ministre fédérale "relativise beaucoup plus qu’avant". "J'ai vécu des moments qui étaient très difficiles, mais je pense que maintenant, je me suis fait vraiment une carapace", avoue-t-elle.

En 2024, Jaqueline Galant affirme avoir réalisé une bonne action… par jour ! "Tous les jours, je fais des bonnes actions. J'essaye de ne pas oublier les amis. J’ai quelques connaissances qui malheureusement ont eu de gros soucis de santé, et donc j'essaye de leur passer un coup de fil régulièrement. (…) J'essaye ça de garder le contact, mais ce n’est pas toujours évident".

Pour les fêtes de fin d’année, la ministre libérale a un seul souhait : passer du temps avec ses proches. "Moi, du moment que j'ai ma famille et que je peux profiter avec ma famille, parce qu'on est tellement peu souvent ensemble", a-t-elle conclu.