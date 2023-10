"Jamais la République ne pliera face au terrorisme", affirme Elisabeth Borne

"Trois ans plus tard, la douleur est encore forte. Trois ans plus tard, la barbarie et l'obscurantisme ont à nouveau frappé" mais "jamais la barbarie ne l'emportera face aux savoirs, jamais la République ne pliera face au terrorisme", a déclaré la Première ministre avant de participer, avec le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal, à la minute de silence organisée dans tout le pays en hommage à ces deux enseignants.

Après ce moment de recueillement, la cheffe du gouvernement a échangé avec les élèves du collège, avant de s'entretenir avec les enseignants.