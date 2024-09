Jamal Ikazban ne sera pas candidat à l'élection à Molenbeek

Réélu au Parlement bruxellois en juin dernier, le mandataire PS était pressenti, voire attendu par la section locale du PS, pour soutenir la Liste de la Bourgmestre Catherine Moureaux. La 45ème place avait été laissée vacante pour entretenir cet espoir, au moment de la présentation de la liste, il y a deux semaines. Mais l'intéressé n'y a pas donné suite.

"Comme vous le savez, je porte depuis toujours Molenbeek et ses habitants dans mon cœur, j'ai toujours été engagé pour et dans les quartiers populaires et je suis né politiquement à Molenbeek où j'ai eu l'honneur d'assumer la fonction d'échevin entre 2000 et 2012, celles et ceux qui me suivent savent que je n'ai jamais ménagé ni mes efforts, ni mon temps pour défendre les intérêts de toute la population au sein du conseil communal comme à l'extérieur du territoire molenbeekois. Je ne suis pas candidat le 13 octobre mais je reste à l'écoute et au service de la population molenbeekoise que je défendrai avec toute mon énergie au sein du Parlement régional Bruxellois", a-t-il écrit.