Jambon: "Plus qu'un seul obstacle à régler dans la super note" de Bart De Wever

Les négociateurs de la N-VA, du CD&V, de Vooruit, du MR et des Engagés continuent à négocier pour former une coalition fédérale et il ne subsisterait "plus qu'un seul obstacle" à régler dans la super note de l'ancien formateur Bart De Wever, a indiqué lundi Jan Jambon lors de l'arrivée de la délégation nationaliste flamande auprès du médiateur royal Maxime Prévot (Engagés).