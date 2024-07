Jambon salue une Flandre "qui joue la Champions League" pour son dernier discours du 11/07

Jan Jambon a tenu mercredi son dernier discours de veille de 11 juillet, plaidant pour "une coquille confédérale" et un maximum de compétences aux mains des Régions. Les compétences sont actuellement "trop éparpillées", estime-t-il, ce qui freine les entités fédérées dans leur gestion. "L'architecture de ce pays ne fonctionne pas".

Le ministre-président flamand sortant s'exprimait à Courtrai, à la veille de la fête de la Communauté flamande. Il s'est félicité de la forme "excellente" du nord du pays sur les plans économique et sociétal, visible à travers le taux d'emploi, la vivacité de l'innovation et des technologues, ou encore les investissements en recherche et développement. La Flandre "joue la Champions League dans de nombreux domaines", assure le poids lourd de la N-VA.

La structure défaillante de l'Etat Belgique est cependant responsable d'un certain "frein" dans les ambitions flamandes, assure Jan Jambon, citant la politique en matière d'emploi, de santé, la justice, le fiscal et l'énergie.