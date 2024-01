Jan Jambon va "réexaminer" les mesures d'externalisation dans l'administration flamande

Cette dernière a questionné mardi la manière dont le gouvernement flamand a réalisé des économies de personnel au cours des dernières années. Selon la Haute instance, le gouvernement Jambon a pu réaliser les économies prévues dans un certain nombre de services, mais le nombre total de fonctionnaires a augmenté par les choix opérés dans d'autres. En outre, les réductions de personnel ont entraîné un surcroît de stress et d'épuisement professionnel, ainsi qu'une externalisation accrue qui ne s'est pas révélée plus rentable.

"Le nombre total d'employés a en effet légèrement augmenté", a reconnu M. Jambon mercredi. "Mais c'est à cause de tout un portefeuille d'agents temporaires liés à la crise du coronavirus, de la crise ukrainienne et du plan de relance. Il s'agissait d'un choix politique conscient que nous assumons à 100 %".