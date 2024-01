Japon: les dégâts du séisme du Nouvel An pourraient atteindre 16 milliards d'euros

Le coût des dommages causés par le violent séisme qui a frappé le centre du Japon le 1er janvier, faisant plus de 230 morts, devrait être compris entre 6,9 et 16,2 milliards d'euros, selon une estimation du gouvernement nippon.

Cette évaluation concerne les dégâts aux bâtiments et aux infrastructures (routes, aéroports, réseaux, etc.) dans le département d'Ishikawa, le plus touché, ainsi que dans les deux départements voisins de Toyama et de Niigata.

Les chiffres sont encore dans une fourchette très large "parce que nous sommes encore en pleine évaluation des dégâts", a déclaré vendredi à l'AFP un responsable du gouvernement, précisant que ce rapport avait été présenté jeudi lors d'un conseil des ministres.