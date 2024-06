"Je suppose que De Wever deviendra formateur et que je dirigerai la délégation"-Jambon

"Je suppose que Bart De Wever sera formateur et que je dirigerai la délégation de la N-VA lors des négociations" fédérales, a affirmé mercredi Jan Jambon depuis la Norvège, où il est en mission économique avec la princesse Astrid.

Le ministre-président flamand sortant ne s'est pas dit déçu de voir Matthias Diependaele désigné formateur flamand, et non lui-même. "J'ai toujours dit qu'au sein de notre parti, de nombreuses personnes avaient le talent nécessaire pour devenir ministre-président et que si quelqu'un par excellence possédait ces talents, c'est bien Matthias", a déclaré M. Jambon.

"Il s'est vraiment bien veillé aux sous pendant cinq ans, et il l'a fait avec empathie".