Jean-Claude Marcourt ne sera pas candidat aux prochaines élections

L'ancien ministre wallon de l'Economie et ancien président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt ne se présentera pas aux prochaines élections régionales, annonce jeudi le journal Le Soir. Selon Sudinfo, Jean-Claude Marcourt stoppe sa carrière politique et ne se présentera pas non plus aux élections européennes ni aux fédérales. En revanche, le Liégeois réserve encore sa réponse pour les élections communales d'octobre.