Jean-Marc Nollet et Marie-Colline Leroy mèneront la liste fédérale d'Ecolo dans le Hainaut

Le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, et la secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Marie-Colline Leroy, mèneront la liste électorale fédérale d'Ecolo dans le Hainaut l'an prochain, a annoncé le parti écologiste samedi par communiqué. Le duo a été désigné par les membres de la section provinciale des verts, réunis pour l'occasion à l'UMons.

Charlotte De Jaer et Guy Nita ont quant à eux été choisis pour mener la liste régionale à Mons. Arnaud Guerard et Valentine Salerni ont été désignés comme têtes de liste pour la région du Centre. Bénédicte Linard et Stéphane Thys mèneront la liste régionale en Wallonie picarde (Wapi) et Christophe Clersy et Vinciane Ruelle à Charleroi.