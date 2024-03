"J'étais là Monsieur Ducarme, je vous ai rappelé à la raison": ce député fédéral PS prend la défense de Ludivine Dedonder après les tensions à la Chambre

Le ton est légèrement monté entre Denis Ducarme (MR) et Christophe Lacroix (PS) ce dimanche dans l'émission Rendez-vous. En cause? Le scandale au sein de l'armée et les tensions qu'il y a eu suite à cela à la Chambre cette semaine entre le député libéral et la ministre de la Défense.

Sur le plateau de Rendez-vous, notre présentateur, Christophe Deborsu, a voulait revenir là-dessus. "Je ne suis pas le seul à avoir été traité de la sorte", a répondu d'emblée Denis Ducarme, estimant qu'il avait été insulté par Ludivine Dedonder. "Vous savez, quand on est parlementaire, c'est normal qu'on pose des questions parfois dérangeantes, parfois critiques. Ce n'est pas une raison pour être traité de brute et d'haineux. Et donc le chef du groupe du Mouvement réformateur, Benoît Piedboeuf, saisira mercredi la conférence des présidents parce que c'est inacceptable d'en arriver à des qualifications d'injures publiques à l'encontre de parlementaires", ajouté le député fédéral MR.