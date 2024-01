Jobs étudiants : les syndicats et la Fef vent debout contre la proposition de l'Open VLD

Depuis 2023, les étudiants peuvent travailler au maximum 600 heures, ce qui correspond à environ six jours de travail par mois. Il est possible de travailler davantage, mais il faut alors payer des cotisations de sécurité sociale plus élevées.

Les députés de l'Open VLD, Tania De Jonge et Vincent Van Quickenborne, souhaitent toutefois que toutes les restrictions soient supprimées, afin de permettre aux étudiants de pouvoir gagner davantage.

Les syndicats et la Fef fustigent une proposition de loi visant à "remédier à la grave pénurie de main-d'œuvre en Belgique" en faisant appel à des étudiants pour occuper "des métiers pénibles et mal rémunérés".

"Les politiques successives de flexibilisation ont un effet désastreux sur l'abandon des études", pointent les organisations syndicales de jeunesse. "Plutôt qu'encourager les étudiants et étudiantes à travailler plus de 600 heures et à manquer des cours", il faudrait plutôt "revaloriser le montant des bourses d'études et élargir leurs conditions d'accès", avancent-elles.