Joe Biden dit s'être retiré au nom de "la défense de la démocratie"

Le président américain Joe Biden, qui a quitté la course à la Maison Blanche, doit dire dans son allocution solennelle à la nation mercredi soir qu'il s'est retiré au nom de la "défense de la démocratie".

"La défense de la démocratie est plus importante que n'importe quel titre", doit-il lancer, selon des extraits de son discours publiés sur X par un porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.

"Au cours des six prochains mois (...), je continuerai à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur et à développer notre économie. Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civils", doit-il encore dire.

Le président démocrate a choisi une heure de grande écoute, 20H00 (02H00 heure belge jeudi), pour s'exprimer depuis le Bureau ovale sur l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne du pays.

Après des semaines d'incertitudes, fragilisé par les doutes sur son acuité mentale, l'octogénaire a annoncé il y a quelques jours renoncer à briguer un second mandat, en apportant son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour représenter le Parti démocrate face à Donald Trump.