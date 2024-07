Joe Biden va rester candidat à la présidentielle, estime son adversaire Donald Trump

"Il me semble qu'il pourrait bien rester (dans la course) et il a un égo et ne veut pas abandonner, il ne veut pas faire cela", a déclaré l'ex-président républicain dans une interview à Fox News, sa première depuis le débat opposant les deux hommes fin juin.

Lors de cette soirée catastrophique pour Joe Biden, le démocrate de 81 ans était apparu très fatigué et embrouillé.