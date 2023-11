Joris Vandenbroucke devient chef de groupe Vooruit à la Chambre

Joris Vandenbroucke siège à la Chambre depuis le début de cette législature, intervenant principalement sur des sujets liés à la mobilité et à la fiscalité. Il avait auparavant siégé à deux reprises au parlement flamand, la première fois entre 2005 et 2009 puis entre 2014 et 2019. Ancien chef de cabinet de la ministre flamande Freya Van den Bossche, Joris Vandenbroucke est également conseiller communal à Gand.

Sa désignation était attendue. Il a déjà annoncé qu'il poursuivrait le travail de Melissa Depraetere à la Chambre. "Les enjeux sont importants. Nous restons attachés à des taux d'épargne plus élevés, à des factures plus basses et à des salaires plus élevés. Là où d'autres servent les intérêts des grandes fortunes, Vooruit choisit le pouvoir d'achat des gens ordinaires", a-t-il notamment déclaré.