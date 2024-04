Jutta Verkest met fin à sa carrière de gymnaste: "Une décision difficile et palpitante"

Aux côtés de Nina Derwael, Lisa Valene et Maellyse Brassart, Verkest avait terminé à la 8e place du concours par équipes aux derniers Jeux Olympiques. Individuellement, elle s'était classé 23e du concours général.

"Toute histoire a une fin. Mais dans la vie, toute fin n'est qu'un nouveau début", a publié Jutta Verkest sur Instagram. "La décision de quitter un sport qui a été un élément central de ma vie a été à la fois difficile et palpitante. Mon parcours en tant que gymnaste a été sans aucun doute fait de hauts et de bas, de victoires et de difficultés, qui ont tous contribué à ma croissance d'athlète et de personne."