Kamala Harris en Géorgie, un Etat clé, soutenue par une rappeuse

La candidate Kamala Harris, qui veut capitaliser sur le regain d'énergie de son camp, s'est déplacée mardi en Géorgie pour un meeting de campagne avec la star du rap Megan Thee Stallion et en ligne de mire le vote des jeunes électeurs noirs.

Après des semaines de querelles intestines et de doutes vis-à-vis de la candidature de M. Biden, l'unité des démocrates derrière Kamala Harris, 59 ans a radicalement remodelé une course dominée par l'ex-président républicain.

Parmi les autres Etats, auxquels s'intéressent de près aujourd'hui les Démocrates, car le scrutin est en grande partie entre les mains des 100.000 électeurs indécis et indépendants d'une poignée d'Etats clés, figurent aussi l'Arizona et le Nevada.

Preuve de l'importance cruciale de cet Etat, Donald Trump et son colistier J.D. Vance ont annoncé mardi qu'ils se rendront dès samedi à Atlanta, la ville de Martin Luther King.

Un peu plus d'une semaine après son entrée en campagne, l'ex-procureure et sénatrice de Californie a dévoilé mardi son premier clip de campagne se disant "sans crainte", présentant les différents combats de sa vie et estimant que Donald Trump veut "ramener le pays en arrière".

L'ancien président a de nouveau laissé planer le doute sur sa volonté de débattre avec Kamala Harris, qui était devenu en janvier 2021 la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence.