Kamala Harris soutenue par assez de délégués démocrates pour être désignée candidate

Kamala Harris est soutenue par suffisamment de délégués démocrates pour être désignée candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, rapporte Associated Press mardi.

La vice-présidente américaine peut compter sur l'aval de déjà 2.579 délégués, selon cette enquête non-officielle menée par l'agence auprès de ceux-ci. Elle obtient donc l'appui de plus de 1.976 délégués démocrates nécessairessur quelque 4.000, selon un décompte de l'agence Associated Press. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle obtient déjà formellement leur vote, ce qui aura lieu entre le 1er et le 7 août, selon les autorités du parti démocrate américain.

Aucun autre pointure démocrate ne s'est à ce jour porté candidat pour lui barrer la route, depuis l'annonce surprise du retrait de la candidature du président sortant Joe Biden.

Elle devrait affronter le candidat républicain Donald Trump début novembre.