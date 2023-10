Karel Geraerts fête son premier succès à la tête de Schalke 04

L'ancien T1 de l'Union, qui est arrivé le 9 octobre, avait perdu un premier match 3-0 à Karlsruhe la semaine dernière. Grâce à ce 3e succès de la saison, qui met fin à une série de quatre défaites, Schalke reste 16e sur 18. Avec 10 points, il ne compte plus que deux longueurs de retard sur Wehen et Rostock, 14e et 15e, premiers clubs hors de la zone rouge, qui s'affrontent dimanche.