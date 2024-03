Kim Jong Un supervise un test de moteur pour missile hypersonique

"La valeur stratégique de ce système d'armement sur le plan militaire est aussi importante que celle des ICBM" (missiles balistiques intercontinentaux), a déclaré Kim Jong Un d'après l'agence officielle.

Fin 2023, Pyongyang avait annoncé avoir mené une série d'essais au sol d'une nouvelle classe de moteur à combustible solide pour en équiper ses missiles balistiques de portée intermédiaire (IRBM).

Selon des experts, les missiles recourant à ce type de combustible sont plus maniables et plus sûrs, en comparaison avec ceux à combustible liquide.