Kim Meylemans 4e et Aline Pelckmans 19e après la première journée

Les deux premières manches du championnat du monde de skeleton féminin, jeudi à Winterberg en Allemagne, ont placé nos deux représentantes Kim Meylemans et Aline Pelckmans aux 4e et 19e places provisoires. Les deux derniers "runs" se disputeront vendredi.

Kilm Meylemans a d'abord signé le 4e temps de la première descente à 10/100e de Kimberley Bos qui a été crédité du meilleur temps en 58.18. Mais la Néerlandaise a manqué sa 2e manche avec seulement le 21e chrono (59.35) et se retrouve 11e à 36/100e de Hallie Clarke. Notre compatriote a été moins performante dans la deuxième manche disputée sous la pluie. Elle n'a réussi que le 12e chrono à 51/100e de la Canadienne Jane Channell (58.47), la plus rapide de la course. Aline Pelcmans, 21 ans, a fini 22e (59.83) et 10e (58.97) des deux "runs".

Meylemans a pris la 8e place finale l'an dernier aux Mondiaux de Saint-Moritz en Suisse. Son meilleur classement au championnat du monde est une 5e place à Königssee en 2017.