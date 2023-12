Kim Meylemans 7e à La Plagne

Onzième après le premier run (1:02.98), elle a joliment redressé la situation en signant le meilleur temps du second (1:02.50). Elle termine 2:05.48 à 35/100e de la Britannique Tabitha Stoecker (2:05.13), très régulière (2e et 5e). L'Américaine Mystique Ro a terminé 2e à 7/100e et la Néerlandaise Kimberley Bos 3e à 9/100e.

Aline Pelckmans a réalisé le 28e chrono sur 31 dans la première manche et n'a pas été autorisée à s'élancer dans la seconde qui ne réunissait que le top 25.