Koen Geens poussera la liste européenne du CD&V

L'ancien ministre et député fédéral Koen Geens poussera ainsi la liste pour le Parlement européen. Il affirme ainsi "répondre à la demande du président de soutenir la liste européenne", indique la section provinciale dans un communiqué. L'ancien président du parti, Wouter Beke, tirera cette liste.

Pour la Chambre, la présidente de la commission des Relations extérieures Els Van Hoof figurera à la deuxième place derrière le président du parti Sammy Mahdi, qui avait déjà été désigné à cette place. Walter De Donder, bourgmestre d'Affligem et acteur, figurera en troisième position. Tom Dehaene, fils de l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, poussera la liste fédérale et Kristina Eyskens, échevine de Tervuren et fille de l'ancien Premier ministre Mark Eyskens, sera la première suppléante.