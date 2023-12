La 1e réunion du mécanisme interfédéral de lutte contre l'antisémitisme prévue le 15/01

"Outre des réunions plénières, des groupes de travail thématiques seront mis en place. Ils seront orientés vers l'enseignement, l'éducation au sens large, la prévention et la sécurité", a ajouté la ministre en rappelant que la Région s'est dotée d'un levier important en adoptant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris les discriminations liées à la nationalité, une prétendue race, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique.

Ce mécanisme "constituera un lieu d'échange, de mise en œuvre et de monitoring de mesures visant à combattre l'antisémitisme", a-t-elle expliqué aux députés qui l'interrogeaient sur la recrudescence des actes antisémites.

"Les évènements tragiques au Proche Orient ont inévitablement des répercussions dans notre pays. Les actes antisémites connaissent une recrudescence importante, comme en attestent les signalements enregistrés par Unia. Nous devons agir autant que possible pour éviter l'escalade de la haine et renforcer les valeurs de tolérance et de respect de nos diversités", a conclu Christie Morreale.