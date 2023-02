La 26e édition du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles débute dimanche

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles accueille dès dimanche et jusqu'à vendredi la 26e édition du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, une simulation parlementaire rassemblant une centaine de jeunes de 17 à 26 ans. Pendant cette semaine de congé de détente (Carnaval), ces parlementaires en herbe se prêteront au jeu des députés et discuteront de décrets fictifs, basés sur des sujets de société. Au menu de cette édition: la santé mentale, l'orientation professionnelle, l'octroi de droits à la terre et les dérives sectaires.