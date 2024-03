La 519e édition du Laetare de Stavelot placée sous le signe de l'inclusion

C'est ce week-end que se tient la 519e édition du Laetare de Stavelot, qui verra encore défiler plusieurs centaines de Blancs-Moussis dans les rues de l'entité. Entre 15.000 et 20.000 personnes sont encore attendues pour cet événement dont le point d'orgue est constitué par le Grand Cortège du dimanche qui s'élancera dans les rues de la ville dès 13h30, avant de se clôturer avec le traditionnel "Rondeau des Blancs-Moussis".

Les festivités démarrent ce samedi soir, par l'ouverture du chapiteau à 19h30 et le bal à l'Abbaye qui débutera à 20h. Ce dernier sera suivi à 20h30 par le "Stallumez-vous", un parcours dont le point de départ est situé au Pré-Messire, dans le but de passer devant la maison de repos et de permettre aux aînés de profiter du spectacle. Cette année, le cortège accueille un groupe folklorique inclusif, avec des personnes porteuses de handicap. Cette procession avait rencontré un franc succès en 2023, avec une affluence de près de 10.000 personnes.

Le cortège du dimanche s'élancera lui du rond-point Confettis avant d'emprunter la rue Neuve et s'achèvera une fois de plus avec le traditionnel "Rondeau des Blancs-Moussis" aux alentours de 19h sur la place St-Remacle, en plein milieu de la ville. Près de 2.500 masqués sont attendus au total.