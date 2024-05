La 7e édition du Great Breweries Marathon réunit 6.000 participants

Comme son nom l'indique, le Great Breweries Marathon passe par quelques-unes des brasseries les plus connues de la région. Le départ et l'arrivée se font à Duvel Moortgat, à Breendonk, et selon la distance choisie, les participants passent également devant Bosteels, à Buggenhout, et Palm & De Hoorn & Rodenbach, à Steenhuffel.

Les marcheurs pouvaient même s'y aventurer pour une dégustation de bière, à leurs risques et périls, avant de poursuivre leur chemin. Tous les participants sont repartis avec un pack de bières.