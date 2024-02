La base du Boerenbond satisfaite des grandes lignes de l'accord agricole flamand

La base du Boerenbond semblait satisfaite, vendredi, de l'accord négocié jeudi soir par l'organisation d'agriculteurs flamande avec le gouvernement régional. Le président du Boerenbond, Lode Ceyssens, a dévoilé le contenu de cet accord à la hiérarchie et aux sections provinciales. Tous les membres pouvaient en outre en prendre connaissance au cours d'un webinaire organisé vendredi après-midi. "Pour l'instant, tout se passe bien", a commenté une porte-parole. "Il y a évidemment des questions, parfois critiques, mais il y a beaucoup de reconnaissance pour les mesures qui ont été arrêtées."

Les membres, tous agriculteurs actifs, vont maintenant prendre le temps d'analyser en détail le contenu. "Ils sont satisfaits que des mesures soient prises et qu'une concertation stratégique se mette en place de manière structurelle. Il y aura certainement des gens qui se montreront critiques, mais le sentiment général n'est pas que l'accord aurait dû aller plus loin et que les agriculteurs veulent retourner manifester."

Jusqu'à présent assez modéré dans l'expression de son mécontentement, le Boerenbond ne compte pas changer de ton. "Nous ne prévoyons aucune action, mais nous ne pouvons naturellement pas prévoir ce que va faire un agriculteur isolé", a ajouté la porte-parole.