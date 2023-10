La Belgique alloue 1,5 million d'euros pour le déminage humanitaire en Syrie et en Irak

La Belgique a décidé d'allouer, cette année, 1,5 million d'euros aux activités du Service de déminage des Nations unies (UNMAS) en Irak et en Syrie. Ces dernières années, la Belgique a soutenu le déminage dans ces deux pays pour un montant total de plus de 9,5 millions d'euros, indiquent mercredi les Affaires étrangères.

Le besoin de déminage en Syrie et en Irak reste très élevé, la contamination par les mines et autres restes explosifs continuant d'avoir un impact non seulement sur la sécurité immédiate des populations mais aussi sur leur accès à l'aide humanitaire, sur les possibilités de reconstruction et de stabilisation et sur le développement durable (éducation, soins de santé, etc.).

Cette aide consolide également le succès de la coalition internationale contre l'État islamique, selon les Affaires étrangères qui se félicitent par ailleurs de l'attention que l'UNMAS accorde à l'intégration de la dimension de genre et à l'égalité des sexes. "Prendre en compte les différences entre les hommes et les femmes, ainsi que l'impact de la présence de mines et autres restes explosifs sur leur vie permet de prévenir des victimes et d'apporter une réponse adaptée aux survivants", soulignent-elles.