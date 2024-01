La Belgique appelle Israël à mettre en oeuvre les mesures de la Cour internationale

"La Belgique rappelle qu'elle soutient fermement et depuis longtemps la Cour internationale de Justice en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies et l'obligation de se conformer aux décisions et aux ordonnances juridiquement contraignantes des cours internationales", ajoute-t-il.

"La Belgique continuera à suivre de près les procédures auprès de la Cour internationale de Justice et analysera la décision prise aujourd'hui et ses conséquences", dit-il encore.

Vendredi, le gouvernement réuni en comité restreint avait tout à la fois approuvé la participation à une future mission européenne en mer Rouge et pris une série de positions dans le conflit entre Israël et le Hamas dans la Bande de Gaza. Il avait notamment indiqué qu'il analyserait d'éventuelles mesures provisoires de la CIJ au regard de la situation humanitaire. Il avait également appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la libération immédiate et inconditionnelle des otages détenus par le Hamas et à la reprise du travail en vue d'une solution à deux États.