La Belgique appelle à un cessez-le-feu humanitaire

Le Premier ministre Alexander De Croo n'a de son côté pas prononcé le mot "cessez-le-feu". Il a rappelé aux députés la position de la Belgique dans le conflit opposant Israël et le Hamas : respect du droit international et du droit humanitaire international, appel à la désescalade et ouverture d'un couloir humanitaire vers Gaza. La Belgique continue de plaider pour une solution à deux États.