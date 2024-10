"La Belgique appelle à une désescalade par toutes les parties"

"La Belgique condamne avec la plus grande fermeté l'attaque de l'Iran visant Israël. Nous appelons une fois de plus à une désescalade immédiate par toutes les parties, et à la protection des civils dans l'ensemble de la région", a réagi mardi soir via le réseau social X la ministre des Affaires étrangères sortante, Hadja Lahbib.