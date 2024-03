La Belgique collabore avec les USA sur les "menaces d'initiés" dans le domaine nucléaire

Une "menace d'initié" représente le risque qu'une personne interne à une organisation puisse utiliser ses accès et autorisations afin de nuire à son entreprise. Cela peut par exemple conduire à des vols de données et de technologies, ou causer des dommages aux installations et aux équipements de l'entreprise.

"L'évolution d'une situation privée, des problèmes psychologiques ou une influence de l'extérieur se trouvent en général à l'origine de tels comportements", explique le directeur général de l'AFCN, Frank Hardeman. Pour l'agence de contrôle nucléaire, la meilleure stratégie est dès lors de réaliser des tests de façon préventive, afin de déterminer les probabilités qu'un futur employé devienne une menace pour son entreprise.