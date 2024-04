La Belgique condamne fermement l'attaque de l'Iran contre Israël, ont indiqué dimanche le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. "Il s'agit d'une escalade majeure et d'un danger pour la stabilité régionale. Cette attaque met en danger la population et nous éloigne encore plus de la paix", estime la libérale.