La Belgique condamnée par la CEDH pour manquement au traitement psychiatrique d'un détenu

En 1999, la justice belge avait estimé que B. D., un homme né en 1980 et poursuivi pour différents cambriolages et tentatives de vol, devait être interné.

A défaut de place dans une institution de défense sociale, l'intéressé avait été enfermé entre 1999 et 2009, ainsi qu'entre 2010 et 2015, dans les ailes psychiatriques des prisons de Gand et de Merksplas.