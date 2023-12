La Belgique débloque 185 millions d'aide à l'Ukraine

Le gouvernement fédéral a décidé de débloquer, vendredi, 185 millions d'euros pour l'aide humanitaire d'urgence et la reconstruction de l'Ukraine, a annoncé la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez (Vooruit).

La grande majorité de ce montant, soit 150 millions d'euros, sera versée à l'agence belge de développement Enabel, qui contribuera à la reconstruction d'écoles et d'hôpitaux en Ukraine au cours des cinq prochaines années. "L'accent sera mis sur l'efficacité énergétique et l'énergie verte", a assuré la ministre. Les activités seront concentrées dans la région de Tchernihiv, au nord de la capitale, Kiev.

Pour le reste, 15 millions d'euros seront versés aux partenaires internationaux et multilatéraux déjà actifs en Ukraine,10 millions d'euros ont été prévus pour un programme de crise de la Banque mondiale pour l'Ukraine et 10 millions d'euros supplémentaires iront à la Société belge d'investissement pour les pays en développement afin de soutenir les PME et les entreprises agricoles ukrainiennes.