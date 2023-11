La Belgique débloque à nouveau 10 millions d'euros pour le programme "Grain from Ukraine"

La Belgique contribue une nouvelle fois à hauteur de 10 millions d'euros à l'initiative "Grain from Ukraine", annonce la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez vendredi. Il s'agit du même montant que celui mobilisé l'année dernière.

"Près de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, l'impact sur la sécurité alimentaire mondiale reste grand. Les pays qui étaient déjà confrontés à une pénurie alimentaire risquent aujourd'hui de connaître de véritables famines. Le Premier ministre Alexander De Croo engagera officiellement la Belgique à verser ce montant dans un message vidéo lors de la conférence 'Grain from Ukraine' à Kiev.", ajoute Mme Gennez, citée dans le communiqué.

"L'insécurité alimentaire est la réalité quotidienne de près de 2,4 milliards de personnes dans le monde. 333 millions de personnes ne savent pas quand elles prendront leur prochain repas et souffrent de faim chronique. Avec sa contribution au programme 'Grain from Ukraine', la Belgique aide à remettre les céréales ukrainiennes sur le marché, jusque dans des pays comme l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie, où la situation alimentaire est déjà précaire", complète la ministre.