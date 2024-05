La Belgique a déjà formé près de 2.500 militaires ukrainiens

Accompagnée du chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman, la ministre a brossé en conférence de presse le tableau des différentes missions dans lesquelles l'armée belge est engagée. Au total, quelque 800 militaires belges sont actuellement déployés sur différents théâtres d'opération.

L'une des principales missions reste le soutien à l'Ukraine, via le déploiement de militaires en Roumanie et en Lituanie. L'aide porte aussi sur la formation des militaires, dont des pilotes et techniciens dans l'optique de la livraison prochaine d'avions de combat F-16.