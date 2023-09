La Belgique dépêche une aide d'urgence en Libye après les inondations

B-FAST ("Belgian First Aid & Support Team") est la structure du gouvernement fédéral qui est activée lors de l'apport d'une aide d'urgence à l'étranger et se compose du SPF Intérieur, du SPF Stratégie et Appui (BOSA), du SPF Santé publique, de la Défense et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, et dans laquelle le cabinet du Premier ministre est également impliqué.

L'aide internationale à la Libye s'est intensifiée jeudi après les inondations dévastatrices rappelant un tsunami qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans l'est du pays, lors du passage du cyclone Daniel entre le 9 et le 11 septembre.