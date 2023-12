La Belgique éliminée malgré une large victoire en clôture du 1er tour

La Belgique, représentée par Caro Van Oosterwyck, 24 ans, et Jeroen Spruyt, 28 ans, a obtenu trois succès, battant aussi la Slovaquie 7-6 et la Lituanie 9-4, et concédé deux revers, contre la Finlande 9-3 et la Nouvelle-Zélande 9-3. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les playoffs. La Nouvelle-Zélande compte le même nombre de victoires que les Belges, mais se qualifie grâce à sa victoire dans leur duel. La Finlande remporte le groupe avec cinq victoires.

Vingt-six pays participent à ce tournoi, qui offre quatre tickets pour le Mondial organisé du 20 au 27 avril à Östersund en Suède.