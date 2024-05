La Belgique et l'Ukraine signent un accord bilatéral de sécurité

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont signé mardi à Bruxelles un accord bilatéral de sécurité liant leur deux pays pour dix ans, a annoncé M. Zelensky sur Twitter.

Cet accord prévoit une aide militaire belge avoisinant le milliard d'euros à l'Ukraine cette année. Il précise aussi le nombre exact d'avions de combat F-16, soit 30, qui seront livrés à l'Ukraine jusqu'en 2028. Selon le dirigeant ukrainien, les premiers appareils arriveront cette année encore. Jusqu'à présent, la Belgique s'est engagée à tenir cette échéance "si possible", son respect dépendant de l'arrivée des premiers F-35 appelés à remplacer les F-16 belges.

L'accord porte aussi sur des véhicules blindés modernes, des équipements destinés à l'armée de l'air ukrainienne et la défense aérienne de l'Ukraine, la sécurité navale, le déminage, les munitions d'artillerie et la formation militaire. Une coopération est également prévue dans le domaine de l'industrie de la défense, la coopération en matière de renseignement, la cybersécurité et la lutte contre la désinformation.