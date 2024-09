La Belgique fait don de 20.000 vaccins à la RDC

Le gouvernement fédéral en affaires courantes a décidé vendredi de faire don de 20.000 vaccins contre le Mpox à la République démocratique du Congo (RDC), le pays le plus touché par cette épidémie, annoncent le ministre de la Santé et la ministre de la Coopération dans un communiqué commun.

Issus du stock stratégique de la Belgique, ces 20.000 vaccins viendront s'ajouter aux 215.000 vaccins donnés par l'UE, et dont les premières doses sont arrivées jeudi en RDC.

La Belgique répond ainsi à l'appel aux dons de vaccins lancé récemment par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) -qui a requalifié l'épidémie de Mpox de crise sanitaire mondiale-, l'UE et la RDC elle-même.

La Belgique et les partenaires de la coopération belge au développement aideront également à coordonner et à administrer les vaccins sur le terrain, selon le communiqué. Les personnes présentant les plus hauts risques seront vaccinées en priorité.

D'après le Centre africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC Afrique), quelque 24.000 nouveaux cas suspectés ou confirmés de Mpox ont été recensés depuis le début de l'année dans 13 pays africains. Plus de 600 personnes ont déjà succombé à la maladie, en très grande majorité en RDC.

"Ce n'est qu'en collaborant et en unissant nos forces, au-delà des frontières, que nous pourrons lutter efficacement contre l'épidémie de Mpox", a commenté la ministre de la Coopération, Caroline Gennez (Vooruit).