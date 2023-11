La Belgique gagne son 1er match chez les messieurs et perd chez les dames

Battus par la Lettonie samedi, Jeroen Spruyt, Timo Verreycken, Tuur Vermeiren, Dirk Heylen et Daan Yskout ont signé leur premier succès dans ce tournoi. Les Belges occupent la troisième place du groupe A, derrière le Danemark et la Pologne, invaincus. Lundi, ils rencontreront la France.

Chez les dames, la Belgique a concédé une troisième défaite en autant de rencontres, s'inclinant 10-7 contre la Slovénie. Danielle Berus, Caro Van Oosterwyck, Kim Catteceur, Annemiek Huiskamp et Veerle Geerinckx avaient perdu 10-5 contre la Pologne et 12-2 contre la Lettonie samedi. Elles rencontreront la Finlande et l'Autriche lundi. Les quatre premiers de la seule poule de 10 avancent en demi-finales.

L'Euro de curling est divisé en trois divisions, A, B et C. Les pays de la division A peuvent se qualifier pour les Mondiaux. Chaque saison, deux équipe sont reléguées de division A. En division B, deux sont promues et deux reléguées en division C, qui envoie aussi deux promus à l'étage supérieur.