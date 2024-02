La Belgique a décidé mercredi de libérer 200 millions d'euros pour acheter des munitions de calibre 155 mm à destination de l'Ukraine et se joindre ainsi à l'initiative prise par la Tchéquie, a annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, aux côtés des ministres de la Défense et de la Coopération, Ludivine Dedonder et Caroline Gennez.