La Belgique libère deux millions d'euros pour l'enseignement aux enfants palestiniens

"En ce moment, bien sûr, la situation à Gaza est la plus grave", a expliqué le ministre. "Depuis le début de la guerre, il y a près d'un an, les enfants n'ont pratiquement pas pu aller en classe. Sur les 183 bâtiments scolaires de l'UNRWA à Gaza, 156 ont été endommagés ou détruits. Dans près de 90% des écoles, il est impossible de donner cours".

Cette aide sera mise en oeuvre par l'UNRWA, l'agence des Nations unies en charge du soutien aux réfugiés palestiniens dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie. Elle servira prioritairement à acheter du matériel scolaire, à la sécurité des bâtiments scolaires, au transport vers les écoles et au soutien psychologique. Quelque 150.000 enfants devraient en bénéficier.

Les problèmes ne se limitent toutefois pas à Gaza. En Cisjordanie, les parents redoutent d'envoyer leurs enfants à l'école en raison des intimidations toujours plus violentes des colons israéliens, note le ministre. Ceux-ci ont attaqué une école primaire près de la ville de Jéricho. Des jeunes hommes ont frappé les enfants et les enseignants avec des gourdins et ont endommagé le bâtiment.

Dans les camps de réfugiés au Liban, en Syrie et en Jordanie, l'enseignement demeure aussi un problème. Sans éducation, point de perspective de progrès et d'un meilleur avenir, fait encore remarquer le ministre. "Et là où il n'y a pas d'espoir ou de perspective, les extrêmes gagnent facilement du terrain."