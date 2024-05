La Belgique mobilise 4 millions d'euros supplémentaires pour aider les Palestiniens

La Belgique a reconfirmé récemment son soutien pluriannuel à l'UNRWA. Il s'agit d'un montant de 27,5 millions d'euros pour la période entre 2024 et 2026. Les trois millions supplémentaires annoncés vendredi viendront donc s'ajouter à ce montant, a précisé Mme Gennez.

"Nous avons toujours continué à soutenir l'UNRWA, même durant les moments difficiles. Je vois ici combien leur travail est important et la hauteur des besoins sur le terrain. L'UNRWA assure une stabilité dans la région et se concentre sur les hôpitaux, les écoles et la protection sociale".

Le million d'euros accordé à l'OIT servira, lui, à un programme centré sur la reconstruction de Gaza et l'emploi dans la région.

"La Belgique est le premier pays à participer à ce programme", se félicite la secrétaire d'Etat. "Depuis le 7 octobre, l'économie palestinienne a chuté de 50% et plus de 500.000 personnes ont perdu leur emploi dans les territoires palestiniens. Avec cet investissement, nous voulons donner le signal aux Palestiniens que nous ne les abandonnons pas et donner un coup de boost à l'économie palestinienne".