La Belgique ne veut pas reporter l'examen du texte par le Conseil

La Belgique demande à la Suède, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, de bien soumettre le projet de règlement sur la restauration de la nature mardi aux ministres européens de l'Environnement. C'est ce qui a été décidé mercredi au sein de la DGE belge (la Direction générale Coordination et Affaires européennes), où siègent aussi les entités fédérées.

La proposition de la Commission, qui vise à restaurer la biodiversité et les écosystèmes en Europe et à outiller la nature contre les changements climatiques, a fait couler beaucoup d'encre. Elle prévoit notamment de réhabiliter au moins 20% des zones terrestres et marines de l'UE d'ici à 2030.

Le règlement est prévu à l'agenda du Conseil de l'UE mardi, mais il est apparu que la Suède souhaite reporter le dossier. Une lettre du ministre allemand de l'Environnement à la présidence suédoise, signée par la France, l'Espagne et le Luxembourg, demande de ne pas le reporter. La Belgique a décidé de rejoindre ces pays et de signer le courrier également, sur une proposition de la ministre fédérale Petra De Sutter.