La Belgique observatrice à la conférence sur le Traité d'interdiction des armes nucléaires

La Belgique participera en tant qu'observateur à la réunion des pays adhérant au Traité de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires (TPNW), qui se tient ces jours-ci à New York. Ainsi en a convenu lundi le Conseil ministériel restreint - ndlr: qui réunit le Premier ministre et les vice-Premiers ministres du gouvernement fédéral-, a-t-on appris au cabinet de la vice-Première ministre Groen Petra De Sutter.

Vooruit a également réagi avec satisfaction. "Cette décision est un signal important en faveur du désarmement, d'autant plus que la menace nucléaire est plus que jamais d'actualité", a déclaré la députée socialiste flamande Vicky Reynaert. "Après la Norvège et l'Allemagne, la Belgique participera également en tant qu'observateur à l'Assemblée des États. Nous pouvons parfaitement remplir nos engagements et obligations au sein de l'OTAN tout en continuant à œuvrer pour un monde dénucléarisé. Cette participation est une excellente opportunité pour notre pays et s'inscrit pleinement dans l'ambition de l'accord de coalition", a commenté l'élue Vooruit.