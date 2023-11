La Belgique pourra contribuer aux banques de développement par des garanties d'État

La Chambre a approuvé jeudi un projet de loi des ministres des Finances et de la Coopération, Vincent Van Peteghem et Caroline Gennez, qui permet à la Belgique d'apporter une contribution financière aux banques multilatérales de développement et à la Banque européenne d'investissement (BEI) sous la forme d'une garantie de l'État. Il s'agit d'une possibilité de financement supplémentaire qui ne pèse pas directement sur le budget.