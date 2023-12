La Belgique prend pour six mois la présidence du Conseil de l'Union européenne... et elle a du pain sur la planche

Dans les cercles gouvernementaux, au Fédéral comme dans les Régions, on s'y prépare depuis deux bonnes années: ce 1er janvier, la Belgique prend la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne. Elle s'activera ainsi à forger les compromis qui feront avancer les Vingt-sept, à travers une multitude de réunions à divers niveaux de travail.

C'est la treizième fois déjà que la Belgique endosse cette mission: présider l'une des institutions les plus importantes de l'Union européenne, le Conseil des ministres. La Commission européenne et le Parlement européen, les deux autres institutions disposant de prérogatives législatives, sont quant à elles présidées par Ursula von der Leyen et Roberta Metsola. L'ex-Premier ministre belge Charles Michel préside lui le Conseil européen, le cercle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, appelé à tracer les grandes lignes de la politique européenne.